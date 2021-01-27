Продавали медицинские справки: прокуратура Волгограда закрыла 10 незаконных сайтов

Сотрудники прокуратуры Волгограда в ходе мониторинга интернета нашли сразу десять сайтов, владельцы которых предлагали волгоградцам за деньги приобрести медицинские справки об отсутствии опасных болезней. Однако без настоящего осмотра, сдачи анализов и тестов такие документы считаются незаконными, как и сами ресурсы. На этом основании надзорный орган обратился в суд.

- Решениями Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены, соответствующая информация в сети признана запрещенной к распространению на территории страны, - рассказала «КП-Волгоград» помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

После этого решения Роскомнадзор заблокировал все сайты, которые нарушали законы РФ. А прокуратура планирует разобраться, как и кто продавал справки, успели ли волгоградцы воспользоваться сомнительными услугами.