Семь детсадов построят в Волгоградской области в 2021 году

Сдать детский сад должны осенью. Фото: АВО

Утром 27 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в рабочую поездку в Среднеахтубинский район на стройплощадки Краснослободска, где по нацпроекту «Демография» возводят детский сад и ФОК закрытого типа.

- Мы завершаем программу 2019-2021 годов по строительству 25 детских садов на территории Волгоградской области. В этом году оставшиеся 7 должны быть сданы с надлежащим качеством, - отметил Андрей Бочаров.

Новый, пятый по счету, садик в Краснослободске рассчитан на 240 малышей или 12 групп, предусмотрены в нем и ясельные группы. Сдать объект должны уже в октябре 2021 года. В трехэтажном здании будут лифт, бассейн, спортивный и музыкальный залы, а также медицинский и пищевой блоки, своя прачечная. Вокруг обустроят игровые площадки с крытыми беседками, качелями и скамейками. Также в этом году дети пойдут в новые сады в Волжском и Камышине, Михайловке и Урюпинске, Руднянском и Новониколаевском районах.

Еще одной новинкой в Краснослободске станет ФОК имени Виктора Владимировича Перфильева. Внутри будут большой зал для игровых видов спорта, тренажеры. Одновременно здесь смогут заниматься до 60 человек. Примет первых посетителей спорткомплекс уже к 1 мая 2021 года. По словам губернатора, в этом году крупные спорткомплексы также начнут строить также в Быковском, Ольховском и Октябрьском районах.