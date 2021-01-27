Молодой волжанин за рулем «Лады» врезался в «Нексию»: две женщины в больнице

Две женщины попал в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла 26 января в Волжском: в обеденное время 23-летний водитель «Лады» на регулируемом перекрестке врезался в «Дэу Нексию». В итоге две женщины попали в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, молодой человек ехал о улице Энгельса со стороны Машиностроителей в направлении кольца «ВПЗ». Нарушив правила дорожного движения при выезде на перекресток, он подрезал другую легковушку, за рулем которой находилась 41-летняя женщина. Она пыталась развернуться.

- В результате ДТП водитель и 42-летняя пассажирка автомашины «Дэу Нексия» доставлены в больницу, - уточнили «КП-Волгоград» в Главке.

Всего же за сутки автомобилисты устроили пять аварий с пострадавшими, в числе которых два пешехода. Инспекторы ГИБДД, которые тщательно патрулировали трассы региона, зафиксировали 685 нарушителей ПДД, а также поймали 27 пьяных водителей.