Хлорка, СИЗ, кислород: волгоградские производители антиковидной продукции вошли с список Минпромторга

Минпромторг России включил девять предприятий Волгоградской области в список производителей, которые помогают бороться с новой коронавирусной инфекцией. В перечне «Каустик», выпускающий хлорку, «Камышинский текстиль», работники которого шьют изолирующие многоразовые костюмы.

Как сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации со ссылкой на региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК, волгоградские фирмы «Промгаз», «Праксайр Волгоград» и ООО «Колос» в достаточном объеме производят и поставляют медицинский кислород, а «НТК Криотехника» - специальные емкости для кислорода и криогенные цистерны. Антиковидные товары поступают в медучреждения благодаря фирме «Волга Дом» - там шьют СИЗ и высокие бахилы, а «Кайлер Групп» и «ГК Юг-Прогресс» - многоразовые средства индивидуальной защиты, халаты для врачей из бязи, повязки и прочее.

- Предприятия региона, выпускающие средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские изделия, теперь могут привлечь льготные займы для развития производства востребованной в пандемию продукции, - отметили в областной администрации.