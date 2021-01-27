Игорь Артамонов ждет улучшения оценки работы здравоохранения от населения

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

Улучшение качества предоставляемых услуг при оказании первичной медицинской помощи стало главной темой стратегической сессии управлении здравоохранения, в которой принял участие глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

«В 2021 году жду улучшения оценки работы здравоохранения от населения. Мы проделали большую работу, она может быть незаметна для жителей, но мы видим прогресс, к которому идут наши главврачи. Мы с ними регулярно встречаемся, разбираем все жалобы, которые поступают от жителей. Кому не выдали бесплатное лекарство, кого-то не записали к врачу, кому- то не ответили на звонок. Все эти вопросы мы обсуждаем. Рассчитываем на усиление роли главврача. Сейчас договорились, что в каждом медицинском учреждении – в регистратуре или в другом месте будет указан телефон главврача. Если кому-то что не нравится, можно будет звонить главврачу, он ответит и решит проблему», - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области

В работе сессии также приняли участие главные врачи, их заместили из 32 медицинских организаций региона и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Разработка пошаговых действий, направленных на повышение эффективности времени работы врача, управление очередью, сокращение количества жалоб стала целью стратегической сессии. Участники разделились на команды по 6-7 человек, каждая из которых получила для проработки возможных рисков и зон ближайших действий тему для проведения исследования. Результатом работы стал обмен информацией, представление общего видения ситуации, определение рисков и шагов, которые приводят к намеченной цели.