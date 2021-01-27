Американская семья приютила бездомную собаку из Волгограда

Ириска в Америке. Фото: волонтеры.

Приюты для бездомных собак «Помощь Бучу и бездомным животным» и «Хвостики» вместе с американскими коллегами несмотря на коронавирусные ограничения смогли перевезти когда-то бездомную собаку по кличке Ириска в США. Это было непросто, но оно того стоило, уверены волонтеры. В другой стране питомца ждали новые хозяева.

- Ириса - очень непростая собака: она боязливая, рычит. Но я поражаюсь терпению американских коллег и хозяев. Это очень профессиональный подход. Все, кто участвовал в сборах на переезд в Москву и перелет в США, спасли ее от пожизненного пребывания в приюте, - поделилась зоозащитница Юлия Пильщикова.

Стоит отметить, что доставить животное к новым иностранным хозяевам – дело очень непростое и недешевое. Один перелет в специальном боксе обошелся около сорока тысяч рублей. Средства собрали благодаря неравнодушным людям. Добавим, эти волгоградские приюты существуют за счет пожертвований (корма, старые одеяла, стройматериалы) и им всегда требуется помощь.