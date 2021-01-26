Суд Волгограда разрешил доступ на городские кладбища всем организациям

Еще 25 августа прошлого года Центральный районный суд Волгограда рассмотрел гражданское дело о ритуальных услугах, в котором инициатором иска стал прокурор города-героя, а ответчиками – департамент городского хозяйства и «Ритуальное предприятие «Память». Требование было простое – разрешить доступ всем организациям, в том числе лицам, не имеющим статуса спецслужб по вопросам похоронного дела, на волгоградские кладбища. Решение оказалось в пользу надзорного ведомства.

- Исковые требования удовлетворены в части обязания администрации организовать оказание ритуальных услуг и содержания мест захоронения в порядке, обеспечивающем возможность доступа на территории общественных кладбищ Волгограда всех лиц и организаций, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФАС по Волгоградской области.

Под «всеми» подразумеваются как лица, так и фирмы, которые оказывают ритуальные услуги. Они могут иметь или не иметь специальный статус, но вполне имеют право оказывать людям услуги по погребению.

Департамент подал жалобу, но, как посчитал суд, с несоблюдением сроков. Это было доказано во время рассмотрения апелляции. УФАС направило в прокуратуру обращение относительно сложившейся ситуации «затягивания» в рассмотрении дела по "ритуалке".

- Нами решено направить обращение руководству Волгограда с целью проведения им служебного расследования. В отношении муниципальных служащих и при наличии оснований применить меры вплоть до увольнения с муниципальной службы за ложь суду, - прокомментировал ситуацию руководитель УФАС Роман Лучников.