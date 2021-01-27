УРАЛСИБ раскрывает все секреты «Прибыли»

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ уверенно заняла второе место в Топ-3 рейтинга лучших доходных карт января. Аналитики проанализировали карточные продукты ключевых банков РФ и опубликовали исследование на портале Банки.ру. Объектом изучения стали карты с повышенным процентом на остаток и кешбэком.

Столь высокую позицию «Прибыль» вполне заслуженно. Флагманский карточный продукт Банка УРАЛСИБ отвечает всем потребностям клиентов, включая кешбэк за покупки и процент на остаток.

Максимальный доход от остатка по карте держателя карта может достигать 5,25% годовых. Он начисляется на сумму до 2 млн. рублей включительно, ежемесячные траты по карте будут не менее 10 000 рублей. В другом случае процент начислений составит 0,25 % годовых.

Расчет осуществляется ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств. Выплаты происходят ежемесячно в дату открытия картсчета.

Кешбек по карте составляет до 3% от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч рублей. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. В случае невыполнения условий обслуживание карты - 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка. По деланию клиента, карту выдадут в офисе либо доставят на дом курьером.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»