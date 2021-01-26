Волгоград вошел в пятерку городов, жители которых боятся уколов

Волгоградцы признались, что боятся уколов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области стартовала массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции (от других вирусов тоже регулярно ведутся прививочные кампании), но, как оказалось, волгоградцы боятся делать уколы. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на исследование популярного агентства Zoom Market. Волгоград занял 4 место из 21 города-миллионника, жителей которых опросили путем очной беседы и телефонных звонков. Всего в опросе участвовало более 2,5 тысяч человек от 18 до 67 лет.

- 63% опрошенных указали, что в последний раз делали укол менее одного месяца назад. 86% респондентов, попавших в выборку, делали укол в медицинском учреждении, 12% дома, 1% в салонах красоты и 1% в прочих местах, - уточнил подробности исследования коммерческий директор Андрей Штыров.

Эксперты также отмечают, что 74% из опрошенных людей откровенно признались, что не стали бы соглашаться на уколы.