Волгоградец за 2,5 миллиона рублей обещал семье освободить сына от тюрьмы за случайное убийство

Мошеннику грозит приличный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники волгоградского следкома завершили расследование уголовного дела по статье «мошенничество» в отношении 34-летнего волгоградца: его обвиняют в двух эпизодах вымогательства денег за «услуги», которые он в силу своего положения оказать не мог. Первыми потерпевшими стали супруги, чей сын случайно убил человека. Волгоградец обещал за 2,5 миллиона рублей, которые должны пойти на взятки, освободить парня от ответственности. В итоге родители заплатили обманщику полтора миллиона.

Еще один эпизод всплыл во время расследования: другого потерпевшего обвиняемый обещал освободить от срочной службы за 40 тысяч рублей.

- Преступная деятельность волгоградца была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и УЭБиПК регионального Главка, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник

Дело передали в прокуратуру, которая утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.