Из-за халатности пристава волгоградка с двумя детьми осталась без жилья

39-летняя сотрудница УФССП по Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела по статье «Халатность»: как считает прокуратура, по ее вине жительница Волгограда с двумя маленькими детьми осталась без жилья. Разбирательства между судебным исполнителем и потерпевшей начались еще в 2017 году. Пристав возбудил производство по факту того, что женщина задолжала в ПФР более ста тысяч рублей. При этом у нее была квартира и комната в общежитии.

Сама должница не знала об исполнительном листе и в тот же год спокойно продала комнату, а в 2020 году на ее единственную квартиру вдруг наложили арест. Тогда она и обратилась в прокуратуру.

- Обладая сведениями о том, что часть имущества уже не является собственностью должника, квартира была реализована. Женщина с двумя несовершеннолетними детьми осталась без единственного жилья и в настоящее время пытается оспорить отчуждение квартиры в судебном порядке, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.