Чтобы машины не бились: в Дзержинском районе Волгограда изменится схема движения

С 15 февраля проезд Дорожников будет главной дорогой на перекрестке с Краснополянской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Волгограда поменяют схему движения. Конечно, не на всех улицах. А только на одном перекрестке. По-новому будут двигаться автомобили на пересечении улицы Краснополянской и проезда Дорожников. С 15 февраля 2021 года на перекрестке приоритет получат водители, которые едут по проезду Дорожников. Улица Краснополянская останется главной со стороны проезда Трубного, а на участке от пересечения с проездом Дорожников до улицы Рузаевской будет второстепенной дорогой. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда, решение о внедрении новой схемы принято на основании запросов горожан и анализа дорожной ситуации.

- Изменение приоритета проезда позволит исключить возникновение заторовых и потенциально аварийных ситуаций, а также увеличит пропускную способность развязки, - добавили в администрации города.

18 сентября на этом перекрестке случилась страшная авария, в которой погибли 2 человека.

В ближайшее время на перекрестке улицы Краснополянской и проезда Дорожников подрядчик установит новые дорожные знаки. Но до 15 февраля они будут закрыты. Затем рабочие демонтируют неактуальные знаки приоритетов. Изменение схемы движения мэрия согласовала с ГИБДД.