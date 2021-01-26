Таксист из Волгограда лишился прав из-за пьяного вождения и работал по фальшивым документам

Опасного таксиста задержали сотрудники волгоградской полиции 24 января этого года в северной части города-героя: в Краснооктябрьском районе инспекторы ГИБДД остановили машину «Рено Логан», водитель которого был явно пьян. Более того, после проверки выяснилось, что ранее его лишили водительских прав как раз за нетрезвое вождение. Но документы у таксиста все же оказались. Правда, липовые. Стражам порядка подозреваемый предоставил фальшивые документы, которые, как позже сам признался, купил по интернету.

При этом некоторое время 35-летний мужчина обслуживал клиентов и безнаказанно зарабатывал на них деньги, рискуя жизнями своих пассажиров.

- Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.