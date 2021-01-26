В Волгограде водитель покусал сотрудника ДПС и получил год условно

Инцидент произошел в марте 2020 года в Волгограде: водитель, которого остановили проверить документы, покусал сотрудника ДПС. Учитывая, что преступление было умышленным, Тракторозаводский районный суд дал мужчине один год условно и оштрафовал на 10 тысяч рублей, которые он обязан выплатить потерпевшему полицейскому.

Из материалов этого дела известно, что машину осужденного инспектор ДПС остановил не просто так: в ночное время у автомобиля были выключены фары. Водителя предупредили, что составят протокол о нарушении, но тот и слушать не стал, в итоге оказался в наручниках.

- Находясь в служебном автомобиле, имея умысел, направленный на применение насилия, не опасного для здоровья к представителю власти, умышленно укусил его за большой палец левой руки, причинив ему физическую боль, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе районного суда.

Отметим, что решение не вступило в силу и его можно обжаловать.