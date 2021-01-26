Бомжа-рецидивиста в Волгограде будут судить за убийство

Мужчина ножом убил своего гостя и ранил его подругу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершилось расследование уголовного дело об убийстве жителя города и покушении на убийство его подруги. На скамье подсудимых окажется 66-летний мужчина без определенного места жительства. Как удалось выяснить Следственному отделу по Тракторозаводскому району регионального Следственного управления СКР, 18 мая 2020 года к обвиняемому, который проживал в лесопосадке, пришел 37-летний мужчина с двумя подругами. Они начали распивать алкогольные напитки. Во время этого случился конфликт, который обернулся трагедией. Бомж схватил нож и ударил им в область сердца гостя, а также в бок 24-летней девушке. Получивший раны мужчина скончался. Еще одна подруга успела убежать. Злоумышленник попытался спрятаться. Но в течение часа его задержали на остановке общественного транспорта.

Уголовное дело с обвинительным приговором будет направлено в прокуратуру Тракторозаводского района, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Обвиняемый 66-летний бомж ранее уже 6 раз привлекался к уголовной ответственности. Трижды он сидел в тюрьме за убийства.