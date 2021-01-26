Сотрудник исправительной колонии в Волгоградской области теперь сам сядет в тюрьму из-за наркотиков

Бывший сотрудник колонии получил тюремный срок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области бывший сотрудник исправительной колонии оказался по другую сторону тюремной решетки. Младшего инспектора группы надзора отдела безопасности «ИК-24» Сергея Дружинина осудили за взятку, превышение должностных полномочий и покушение на пособничество в незаконном обороте наркотиков. В июле 2020 года к нему обратился заключенный в колонии Камышина с очень смелой просьбой: пронести на режимную территорию наркотики. Но работник колонии согласился это сделать за вознаграждение. На его карту пришли 5 тысяч рублей. Младший инспектор на стороне получил от неизвестного лица пакет с марихуаной и наручные часы, внутри которых был спрятан метадон. Во время своего дежурства Дружинин пронес на территорию исправительного учреждения наркотические средства. Но передать заключенному их не успел. Его повязал оперативный отдел колонии.

Камышинский городской суд Волгоградской области признал бывшего сотрудника «ИК-24» виновным. Наказанием стало лишение свободы сроком на 1 год и 10 месяцев в колонии-поселении. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, осужденный и его адвокат обжаловали решение. Они просили, чтобы наказание не было связано с реальным лишением свободы. Однако Волгоградский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы, оставив решение первой инстанции.