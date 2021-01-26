Больше половины новых случаев коронавируса приходятся на Волгоград и Волжский

В Волгограде и Волжском в сумме 161 новый заболевший ковидом Фото: Артем КИЛЬКИН

В целом по региону продолжается небольшое снижение заболеваемости COVID-19. За последние сутки выявили 243 заразившихся. Но на отдельных территориях новых случаев меньше не становится. В Волгограде и Волжском заболевших много. 26 января в областном центре коронавирус подтвердился у 104 жителей. В городе-спутнике заразились 57 волжан. В районах области ситуация спокойнее.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 26 января Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Камышинском районе коронавирус во вторник подхватил 21 человек, в Городищенском – 12. В Михайловском районе за сутки положительные тесты у девяти пациентов, в Серафимовичском – у восьми. Во Фроловском районе 7 новых случаев ковида, в Котовском и Ольховском – по 6. Заболели по 3 человека в Среднеахтубинском и Старополтавском районах, по 2 – в Алексеевском, Новоаннинском и Новониколаевском. В Николаевском районе 1 новый заразившийся.

26 января в Волгоградской области COVID-19 нашли у двух грудничков. Заболели 13 школьников 7-14 лет и 6 подростков 15-17 лет. Среди молодых людей 18-29 лет диагноз подтвердился у 19 волгоградцев. Наибольшее число заразившихся сегодня в возрасте от 30 до 49 лет – 79 человек. Получил положительные тесты 71 житель региона 50-64 лет. Начали борьбу с ковидом 53 пенсионера старше 65-ти.