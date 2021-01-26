За полгода волгоградцы выписывают 359 тысяч газет и журналов

2300 почтальонов разносят волгоградцам газеты и журналы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие волгоградцы еще помнят время, когда в каждой семье выписывали сразу несколько газет и журналов. Теперь печатные издания многим заменяют электронные. И все же за полгода жители Волгоградской области выписывают и читают более 359 тысяч экземпляров газет и журналов. При этом больше всего газет Почта России доставляет в сельские районы области – на них приходится около 70% подписчиков. А самыми читающими стали жители Еланского, Кумылженского, Алексеевского и Новоаннинского районов.

- На центральные издания оформили подписку 51%, на областные – 14%, а на районные – 35 % от всех подписчиков Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном УФПС об итогах подписной кампании на первое полугодие 2021 года.

Разносят газеты и журналы волгоградцам 2300 почтальонов. А почтовые маршруты в области имеют протяженность более 38 тысяч километров. При этом саму подписку на печатные СМИ жители региона стали в 2,5 раза чаще оформлять через сайт и мобильное приложение.