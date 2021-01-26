Коронавирус унес жизни еще пяти волгоградцев: 4 женщин и мужчины

Коронавирус особо опасен для людей с хроническими заболеваниями. Спасти медикам удается не всех. Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, диабетики и «сердечники» остаются в самой опасной группе риска по коронавирусу. Именно они ежедневно пополняют смертельный ковидный список Волгоградской области. Сегодня, 26 января 2021 года, в региональном оперштабе подтвердили смерть еще пятерых волгоградцев, которые при жизни страдали этими заболеваниями.

В число этих жертв попала и 40-летняя волгоградка. Женщина знала о своих хронических «болячках», но думала, что молодой организм справится с ковидом, потому лечилась дома сама, и только спустя 2 недели обратилась за медпомощью. Было уже слишком поздно – коронавирус перешел в тяжелую форму с двухсторонней пневмонией. Ее не спали.

Впрочем, не спасли врачи и еще трех женщин: 52-летнюю и 64-летнюю жительниц Волгограда, а также 59-летнюю жительницу Кумылженского района. Хотя они лечились под наблюдением медиков с первых дней заболевания COVID-19. Говорят, у всех троих были хронические заболевания сердечно-сусудистой и эндокринной систем.

Не перенесло ковид и сердечко 72-летнего мужчины из Волгограда. Болезнь развивалась так стремительно, что выяснить причину и способ заражения не было возможности. Он буквально сгорел в больнице №7.