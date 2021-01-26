В Волгоградской области школьников и студентов проверят, употребляют ли они наркотики

Среди волгоградских школьников и студентов хотят пресечь наркоманию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области проверят, употребляют ли школьники и студенты наркотические средства и психотропные вещества. В регионе пройдет обследование и тестирование учащихся общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. Соответствующий приказ подписал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. В документе отмечается, что обязательный профилактический осмотр в 2021 году пройдут 1000 школьников и студентов. Если среди них выявят тех, кто принимает запрещенные вещества, то таких учащихся отправят на лечение и профилактику.

В приказе перечисляются образовательные учреждения, учащиеся которых пройдут тестирование на применение наркотических средств и психотропных веществ. Это школы, лицеи, гимназии и средние специальные учебные заведения региона. Всего 182 организации. В каждой из них проверят по несколько школьников и студентов. Среди общеобразовательных учреждений самый массовый профилактический осмотр пройдет в 40-й школе Дзержинского района. Там для теста отберут 15 детей. Среди ссузов наибольшее число учащихся обследуют в Волгоградском индустриальном техникуме – 31 человек.