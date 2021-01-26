Волгоградку обманули с биткойнами на миллион рублей

Говорят, аферисты существуют, пока есть доверчивые люди, которые им верят. В Волгограде таких хватает. Так, на днях 54-летняя жительница Дзержинского района потеряла почти 1 миллион рублей, а все потому что поверила в легкий заработок на криптовалюте.

- Женщина решила заработать на стремительно дорожающем биткойне. Она нашла менеджера, который пообещал ей выгодно вложить средства, после чего перевела ему на счет 988 077 рублей (для покупки криптовалюты) и стала ждать. Но ни прибыли, ни биткойнов она так и не получила, а аферист просто перестал выходить на связь, - сообщают в управлении МВД по городу Волгограду.

Заработать на бирже решил и 24-летний парень, работающий мастером участка. Он перевел счета, которые ему продиктовал лжеброкер по телефону, более 168 тысяч рублей. Больше ни денег, ни сотрудника биржи он не видел и не слышал.

А 83-летнюю бабушку из Красноармейского района обвели вокруг пальца две лжецелительницы. Женщины подошли к пенсионерке на улице и заявили, что на бабуле и ее деньгах лежит порча, мол надо срочно снять ее. Пожилая волгоградка вынесла незнакомкам 200 тысяч рублей, те провели над ними «обряд» и попросили не открывать пакет пару дней. Черед два дня бабушка обнаружила в пакете нарезанную бумагу вместо купюр.

Полиция ищет аферистов, но еще раз предупреждает волгоградцев: будьте бдительными и не доверяйте незнакомцам свои деньги и данные карт.