«Захотел покататься»: под Волгоградом краснодарец решил угнать автомобиль

Гостю Волгоградской области грозит 5-летний срок за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 25 января, 33-летний житель поселка Новый Рогачик Волгоградской области обратился в полицию. Ночью он услышал звук сигнализации своей машины. Выглянул в окно, а автомобиль кто-то пытается вскрыть. В итоге угонщик успел сесть за руль и уехать. Однако в бегах он был недолго. Полицейские нашли его по горячим следам. Подозреваемым оказался 33-летний житель Краснодарского края. Он приехал в Городищенский район в гости к родственникам. Мужчина признал вину, отметив, что во время прогулки он увидел машину. И ему захотелось на ней покататься.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, у мужчины были явные признаки наркотического опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Сейчас подозреваемый находится под административным арестом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Краснодарцу может грозить тюремный срок до пяти лет.