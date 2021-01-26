Волгоградцу дали 8,5 лет колонии за разбойное нападение на ломбард

В Волгограде мужчину, который попытался ограбить пункт скупки ювелирных украшений, приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима. И хотя украсть он ничего не сумел, вердикт ему вынесли суровый.

Произошло это еще в октябре 2019-го. 30-летний Сергей Рогожкин погряз в кредитах, платить было нечем и он решился на ограбление. Обворовать решил «скупку», в которой он ранее работал. Закрыл лицо балаклавой, прихватил с собой деревянную ножку от стула, и отправился на бывшую работу.

- Когда он зашел в помещение, внутри были два консультанта – парень и девушка. Рогожкин потребовал открыть сейф, где лежали деньги и ювелирные украшения. Он сгреб в пакет все содержимое (на сумму 1,8 миллиона рублей) и уже хотел уходить, как на него напал сотрудник скупки. Завязалась потасовка, во время которой девушка умудрилась выбежать из ломбарда и позвать на помощь, - рассказывают подробности ограбления в пресс-службе волгоградских судов.

На крики девушки о помощи прибежали продавцы из соседних магазинов и проходящий мимо полицейский. Они скрутили Рогожкина и забрали украденное.

- В суде Рогожкин отрицать свою вину не стал, но в оправдание заявил, что владелец скупки остался должен ему зарплату, вот он и решил сам забрать деньги. Мол, хотел взять 20-30 тысяч, а так как денег в сейфе оказалось немного, он «с досады взял чуть-чуть ювелирных изделий», - цитируют Рогожкина в суде.

Такие оправдания не смягчили вердикт волгоградца. Но пока приговор еще не вступил в законную силу и может еще быть обжалован.