В Волгограде активисты решили помешать проведению нового референдума о времени

Сторонники местного времени хотят расставить точки на новом референдуме. Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде продолжается битва за время. Накануне сторонники местного времени создали инициативную группу и начали мобилизацию сторонников для сбора подписей о проведении в регионе нового референдума о времяисчислении. Недовольные этим приверженцы московского времени решили им помешать и создать свою группу «Остановите время!».

- Вопрос уже решен! В регионе есть куда более важные проблемы, - заявляют сторонники московского времени и подчеркивают, что они вовсе не собираются устраивать публичных акций и шествий. Зато сбор подписей за проведение нового референдума, который может вернуть волгоградское время, считают провокационным. И намерены ему препятствовать.

Однако участники группы «Остановите время!» явно лукавят, предпочитая забыть, что свое решение о возвращении Волгоградской области в московский часовой пояс с 27 декабря 2020 года депутаты приняли, прикрываясь весьма сомнительным опросом «на коленке», который никак нельзя назвать легитимным. При этом регион два года жил по местному времени согласно решению народного референдума - первого в регионе за много лет.