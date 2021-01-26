В Волгограде сдали ЖК «Гринвич», который строили 14 лет

Фото администрации ВО.

17-этажный дом ЖК «Гринвич» строили в Волгограде 14 лет, и только сейчас дольщики наконец-то готовятся к переезду в свои новые квартиры. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня наведался в эту высотку, чтобы лично убедиться в ее готовности. Пообещал, что темпы по завершению долгостроев снижать в 2021 году не будут.

- Настрой у нас серьезный: в 2021 году мы намерены передать дольщикам как минимум полторы тысячи квартир, и постараемся за ближайшие два года закрыть проблему долгостроев, - заявил глава региона.

Напомним, что ЖК «Гринвич» начали строить еще в 2006 году, к 2014-му готовность объекта составляла почти 90%, но стройку вдруг заморозили. 39 волгоградских семей остались без жилья. И только в 2016-м достроить дом взялась компания «Пересвет-Юг», к концу 2020-го сдали объект.

Сегодня, к слову, на днях этой компании передали еще два проблемных долгостроя Волгограда – ЖК «Адмиралтейский» и «Династия», дольщики которых уже не раз устраивали акции протеста, чтобы обратить внимание на проблемные дома.

Вообще сейчас в Волгоградской области в списке проблемных долгостроев значится еще 21 многоквартирный дом. 2439 волгоградских семей все еще ждут свои квартиры.

- Сегодня губернатор поставил задачу профильным органам провести встречи с этими людьми и сверить алгоритмы работы по каждому объекту: уточненные планы представить до 1 мая 2021 года, - отмечают в пресс-службе администрации региона.