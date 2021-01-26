Стали известны подробности о ДТП с микроавтобусом и грейдером в Волгоградской области

Микроавтобус врезался в грейдер. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария случилась около часа дня в этот понедельник на трассе «Жирновск - Вешенская» в Волгоградской области. Ехавший в сторону Михайловки микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в стоящий на дороге грейдер. По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки не справился с управлением. От удара пострадали сам водитель микроавтобуса и находившиеся внутри салона пассажиры. С места ДТП в больницу медики скорой помощи увезли пять человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, различные травмы получили 59-летний водитель микроавтобуса и его пассажиры в возрасте 21 года, 57, 82 и 83 лет.

Еще один водитель в тот же день пострадал в ДТП и попал в больницу в станице Клетской. 34-летний мужчина за рулем «Лада Приора» вылетел на обочину и врезался в металлический столб. Тот сломался и накрыл машину.