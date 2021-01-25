Выясняют причину смерти экс-депутата Волгоградской облдумы Александра Потапова

Александру Потапову было всего 55 лет. Фото с сайта Волгоградской облдумы.

Сегодня, 25 января 2021 года, не стало экс-депутата Волгоградской областной думы Александра Потапова. Об этом сообщили его коллеги и друзья в соцсетях. По предварительным данным, он не перенес коронавирус.

«Как же так…», «Вот же только он был жизнерадостным…Очень жаль», «Да, 19 января он еще шутил в ФБ», - пишут знакомые и друзья Потапова, для которых застигло врасплох известие о смерти депутата.

Александру Потапову было всего 55 лет. Он родился и вырос в Волгограде, здесь же окончил школу, отсюда ушел в армию и получил высшее экономическое образование. С 2001 года был членом ЛДПР, член координационного совета Волгоградского регионального отделения партии,

В 2004 году стал депутатом Волгоградской областной думы. В 2006-м был избран заместителем председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорожному комплексу. С 2007 года возглавлял партийную фракцию в облдуме.

Награжден знаком Почета ЛДПР.