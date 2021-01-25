Вирусы гуляют, гриппа нет: волгоградский Роспотребнадзор рассказ о заболеваемости в регионе

К счастью, этой зимой грипп обошел Волгоградскую область стороной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С момента появления коронавируса в Волгоградской области ему уделяют максимальное внимание, но это не значит, что остальные вирусы исчезли. Но, как уверяют в региональном Роспотребнадзоре, ситуация с остальными респираторными инфекциями в области стабильная и не вызывает опасений. Даже грипп, который обычно к зиме начинает свое «шествие» по Волгограду и области, в этом году не пришел. По данным еженедельного мониторинга, по региону сейчас «гуляют» аденовирус и риновирус, а вот вирусы гриппа в циркуляции не выявляются.

- Основное число заболевших ОРВИ – в возрастной группе от 15 лет и старше, на долю которых приходится 61% от общего числа случаев. В основном, заболевшие лечатся в домашних условиях, госпитализация потребовалась только 1,4% больным, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

Говорят, такая ситуация сложилась в том числе благодаря прививочной кампании, которую провели в области осенью 2020-го, когда было привито от гриппа 1 миллион 495 тысяч волгоградцев (то есть 60,02% от численности населения региона).