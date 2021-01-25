Мальчик из Волгограда, которому ампутировали после ДТП с автобусом руку и ножки, записал видеообращение

Фото с личной странички мамы Влада Синилкина.

Сегодня, 25 января 2021 года – ровно месяц прошел с того злополучного дня, когда на трассе под Рязанью разбился пассажирский автобус, направлявшийся из Москвы в Волгоград. Четыре человека тогда погибли, 11 оказались в больницах. В их числе и 10-летний Владислав Синилкин. Он пострадал больше всех, и по сей день находится в московской больнице в тяжелом состоянии. Но сегодня он впервые записал видеообращение.

«Привет друзья! Сегодня ровно месяц, как произошла авария. Должна была быть операция на ручку, но ее пока не будет. Жду перевязку», - короткое сообщение от 10-летнего мальчишки, но такое трогательное.

На видео Владик лежит на больничной койке, у него ампутированы правая ручка и обе ножки. Но он уже самостоятельно питается и постепенно осознает происходящие в его жизни перемены. Понимая, что подписчики в соцсетях уже не просто виртуальные друзья, а его поддержка и опора.

Мама мальчика открыла сбор средств на реабилитацию сына, ведь ему предстоит еще длительное лечение и ежегодное протезирование до 18-ти лет.

Напомним, жуткое ДТП с автобусом произошло 25 декабря 2020 года под Рязанью. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, автобус слетел с трассы и перевернулся в кювет.