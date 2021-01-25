Производят подпольно: волгоградцев предупредили о «липовом» сливочном масле

По адресу, указанному на упаковке этого масла, расположен деревянный жилой дом и никакого производства там нет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня на прилавках магазинов такой выбор сливочного масла, что глаза разбегаются. В региональном Роспотребнадзоре говорят: покупайте проверенное, так как иногда в продажу поступает «липовая» продукция. Есть например, сливочное масло производства ООО «Русская фабрика вкуса». На упаковке этого масла указано, что производят его в Вологодской области в городе Белозерск (улица Васинова, 45). Однако, как показала проверка Роспотребнадзора, по данному адресу вместо производственной базы стоит старый деревянный жилой дом. Никаких цехов здесь нет, а значит, производят это масло где-то подпольно и не исключено, что в антисанитарных условиях (а адрес на упаковках ставят вымышленный).

В Роспотребнадзоре обращаются ко всем – покупателям, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, занятым в сфере торговли: если вы увидите в реализации данную продукцию, немедленно сообщите об этом в управление по телефону «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30, либо по адресу - 400005 г. Волгоград, проспект Ленина, 50б.