Волгоградцы отдали в бюджет 223 миллиарда рублей налогов

Фото из архива КП. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

О том, что 2020-й стал тяжелым для экономики страны, говорили на всех уровнях власти. Тем не менее, сегодня в волгоградском управлении налоговой службы отчитались о том, что волгоградцы за прошлый год не только «выполнили план» по налоговым отчислениям, а даже перевыполнили его. Так, за 2020-й год волгоградцы перечислили в консолидированный бюджет РФ 223,2 миллиарда рублей. С темпом роста, как отмечают в УФСН, 134%. Более ста миллиардов из этих денег, а точнее 108,7 миллиарда рублей, поступило в бюджет Волгоградской области (темп роста 109,3%. Такую статистику «КП-Волгоград» предоставили в региональной налоговой службе.

Кстати, бОльшая часть уплаченной в бюджет суммы – это налог на доходы с физических лиц. С работающих волгоградцев удержали в казну 37,6 миллиардов рублей, что на 11,4% больше, чем в 2019-м.

- Это говорит о постепенном восстановлении уровня доходов волгоградцев после снятия карантина по коронавирусу, - говорят налоговики.

И отмечают, что Волгоградская область осталась в «двадцатке» тех регионов, которые в 2020 году сумели сохранить положительные темпы роста налоговых платежей.