В Волгограде стартовал финал конкурса «Учитель года-2021»

В Волгограде торжественно открылся финал "Учителя года". Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгограде стартовал финал всероссийского конкурса «Учитель года». В наш город съехались лучшие педагоги страны благодаря победе в смотре прошлого года Ларисы Арачашвили — учителя школы №55. 25 января в Центральном концертном зале состоялась церемония открытия конкурса. На сцену вышли 85 претендентов, каждый из которых представляет свой регион. Честь Волгоградской области будет отстаивать Виктория Кутнюк - учитель биологии и химии Бурковской школы Среднеахтубинского района. К финалистам сегодня обратился замминистра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.

- Педагоги, участвовавшие в конкурсе в разные годы, являются серьезным методологическим и методическим сообществом, которое помогает профессиональному развитию учителей. 10 дней все педагогическое сообщество страны будет с нетерпением следить за тем, что происходит в Волгограде. Желаю, чтобы эти 10 дней сложной профессиональной борьбы были очень насыщенными и интересными, профессионально обогащали участников.

Виктор Басюк также отметил место проведения конкурса — город Волгоград.

- Это особый город для каждого россиянина. Важно, что закрытие конкурса пройдет в Волгограде в день окончания Сталинградской битвы.

В прошлом году «Учителем года» стала волгоградка Лариса Арачашвили. В 2016 году в число лучших конкурса вошел Евгений Ковалев. Сегодня учитель химии лицея №5 уже в жюри. Он будет оценивать работу участников смотра. У Евгения Ковалева после выступления в «Учителе года» появилось еще больше стремления для профессионального развития, также у него пошла вверх и карьера.

- Когда я шел на конкурс, у меня не было цели победить. Но участие в нем дало скачок в развитии. Это мощная встряска, которая дает силы, в том числе для творчества. Я стал заместителем директора лицея, также работаю над большими проектами. Меня приглашают в «Российскую электронную школу», «Московскую электронную школу», я выступал на семинарах в Якутии, в Крыму в «Артеке», постоянно делаю поездки в другие регионы страны.

Финал «Учителя года» продлится в Волгограде до 2 февраля. Конкурсные испытания пройдут в 3 этапа, их примут школа №55 «Долина знаний» и ГДЮЦ. Победитель станет обладателем Большого хрустального пеликана.