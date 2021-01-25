Волгоградца, покалечившего своего сына в ДТП, отправили в колонию

Водитель убегал от гаишников и попал в ДТП. Сам жив, а ребенок остался инвалидом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 25 января 2021 года, суд Городищенского района Волгоградской области вынес приговор мужчине, который, сбегая от гаишников, попал в ДТП и покалечил собственного сына. Его приговорили в трем годам колонии-поселения.

Напомним, эта история произошла в июне прошлого года. 36-летний житель Городищенского района в тот день взял у супруги (с которой фактически не проживал) ребенка пообщаться и покататься. Усадив ребенка в машину, его даже не смутило, что он выпил. На выезде из поселка Ерзовка водитель заметил наряд ДПС, которые попытались его остановить для проверки. Но вместо того, чтобы остановиться, он нажал на педаль газа и устроил погоню. Закончилось это все плачевно: мужчина не справился с управлением и машина перевернулась в кювет. Пьяному водителю хоть бы хны, а вот его 8-летний сын, который даже не был пристегнут ремнями безопасности, получил серьезные травмы. Ребенок до сих пор, уже более полугода, проходит реабилитацию.

На мужчину завели уголовное дело. Расследованием занимались следователи Городищенского МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области.

- Свою вину волгоградец полностью признал. С учетом мнения прокуратуры ему дали 3 года колонии-поселения. Кроме того, ему запрещено еще год управлять потом транспортом. Приговор в законную силу не вступил, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.