В центре Волгограда на день отключат воду

Без воды придется потерпеть всего 17 часов. Фото: Александр КУЛИКОВ

Завтра, 26 января 2021 года в центре Волгограда отключат воду. На целый день. Без воды останутся жители более двадцати многоэтажек. В компании «Концессии водоснабжения» поясняют: отключение вынужденное, будут ремонтировать водопровод. Так что придется временно потерпеть неудобства.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, водопровод по улице Чуйкова был построен еще в послевоенные годы, поэтому он давно нуждается в замене. Сейчас повреждение зафиксировали на участке трубы у дома №51 по улице. Изначально, ремонтные работы планировали провести 23 января, но по техническим причинам их пришлось на время отложить. Сегодня время отключения воды согласовали окончательно: ее не будет с 7 утра 26 января до полуночи 27 января. То есть в общей сложности – 17 часов.

При этом в компании уточнили, что совсем без воды останутся лишь два дома: один по улице Пражская, второй – по улице Чуйкова. По остальным 22-м домам будет понижено давление в сети.

В Компании приносят свои извинения за временные неудобства, но напоминают, что мера вынужденная.

ВАЖНО!

Список домов, где отключат воду 26 января:

- улица Пражская, д. №1а;

- улица Чуйкова, д. №51а;

На пониженном давлении будут дома по следующим адресам:

- проспект Ленина, дд. №40, 42, 44, 46, 48, 48/2;

- улица 7-ой Гвардейской дивизии, д. №7, 11;

- улица Советская, дд. №32, 34, 38, 49, 49/2; 51;

- улица Наумова, д. №4;

- улица Пражская, дд. №7 ,8;

- улица Чуйкова, дд. №49, 51, 53к1, 55.

Оперативную информацию о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.