4 грудничка, 18 школьников: кто и где заболел коронавирусом в Волгоградской области 25 января

За сутки в Волгоградской области ковидом заболели 246 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 25 января зафиксировали 246 новых случаев коронавируса. Опасный вирус нашли в организме у четырех грудничков. Заболели 11 детей 1-6 лет, а также 18 школьников, 11-ти из них 7-14 лет и семи - 15-17 лет. Наибольшее число новых пациентов с коронавирусом сегодня в возрасте 30-49 лет – 83 жителя области. Заразились 69 человек, которым от 50 до 64 лет, 50 пенсионеров старше 65-ти. Также СOVID-19 у 15-ти волгоградцев 18-29 лет. За последние сутки положительные тесты получили 84 жителя Волгограда. После затишья в несколько дней снова большой прирост в Волжском – 49 заболевших. Подхватили вирус еще жители 15 районов Волгоградской области.

В Среднеахтубинском районе с ковидом 21 новый пациент, в Камышинском – 20. 13 человек заразились коронавирусом в Городищенском районе, 12 – во Фроловском, по 10 – в Котовском и Серафимовичском. В Светлоярском районе 5 жителей начали борьбу с ковидом, в Ленинском и Урюпинском – по 4. В Еланском, Жирновском, Новоаннинском районах по 3 новых случая COVID-19, в Нехаевском, Руднянском – по 2. В Ольховском районе за сутки заболел 1 человек.