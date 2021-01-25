Под Волгоградом в ДТП попала маршрутка с людьми: пострадали 5 человек

Авария произошла на трассе «Жирновск – Вешенская». Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в аварию попала маршрутка с пассажирами. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В больницу с места ДТП увезли пять человек.

Случилось это днем 25 января в Михайловском районе на трассе «Жирновск – Вешенская».

- По предварительной информации водитель «Мерседес» вез пассажиров по маршруту «Волгоград - Рудня», когда на 153-м километре автодороги не справился с управлением и практически на полном ходу врезался в автогрейдер, который в этот момент расчищал трассу, - уточняют «КП-Волгоград» подробности случившегося в региональном Главке.

Сейчас на месте аварии работают следователи регионального Главка и наряды ДПС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции и наряды ДПС. Обстоятельства аварии уточняются, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.