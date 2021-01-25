В Волгоградской области замначальника колонии и его подчиненный пойдут под суд за взятки

Сотрудники колонии теперь могут оказаться по другую сторону решетки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело из-за коррупции в стенах исправительной колонии. На скамье подсудимых окажутся замначальника учреждения, который возглавляет отдел охраны, и его подчиненный – младший инспектор. Им вменяют «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере», «дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие в крупном размере», «получение взятки за незаконное бездействие, за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в крупном размере».

Летом 2019 года младший инспектор попросил замначальника колонии разрешить ему не ходить на работу. Ценой молчания стали 10 тысяч рублей в месяц. Преступная схема вскрылась только на днях.

- За полтора года младший инспектор перечислил своему руководителю почти 200 тысяч рублей, при этом размер его необоснованно полученной заработной платы составил более полумиллиона рублей, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) Следственного управления СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств уголовного дела. Пойманные на взятках сотрудники колонии находятся под домашним арестом.