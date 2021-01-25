Три диабетика и «сердечник»: подтвердили смерть от COVID-19 еще у четверых волгоградцев

К сожалению, не всех коронавирусных пациентов медикам удается спасти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 25 января 2021 года, региональный оперативный штаб добавил в смертельный список COVID-19 еще четверых волгоградцев. В их числе один мужчина и три женщины. Младшей из них было 48 лет.

Молодая женщина проживала в Калачевском районе Волгоградской области. Как уточняют в оперштабе, коронавирусом она заразилась от родственника. Но, даже почувствовав у себя признаки заболевания, сразу обращаться в больницу не стала. Вызвала «скорую» только через 3 дня. Ее в срочном порядке уже с двухсторонней пневмонией госпитализировали в волгоградскую больницу №15, где, несмотря на все усилия медиков, она скончалась. Говорят, сказались хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Не спасли врачи и еще двух женщин с диабетом. Одна из них – 58-летняя волгоградка, вторая -64-летняя жительница Фроловского района. И хотя волгоградка обратилась за медпомощью сразу, лечение не дало положительных результатов.

Подтвердили смерть от ковида и у 75-летнего жителя Волгограда. Мужчину привезли в 5-ю больницу уже в тяжелом состоянии.

- Примерную дату заболевания и способ заражения установить невозможно, - уточняют «КП-Волгоград» в оперштабе. – Мужчтна страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.