Мэрия Волгограда: Одномоментно привести в порядок все дороги невозможно

В Волгограде слишком много плохих дорог, сразу их не сделать. Так говорят в мэрии. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сегодня, 25 января, Ворошиловский районный суд наказал штрафом в 100 тысяч рублей департамент городского хозяйства администрации Волгограда. Все из-за плохого состояния 16-ти дорог, на которые с проверками выходили сотрудники ГИБДД. В мэрии согласились, что все недочеты попадают под административное наказание. Но и высказались в свое оправдание.

На большинстве улицах, где выявили ямы, отсутствие разметки, знаков или тротуаров, ремонт давно не проводился.

- Поскольку долгие годы состоянию улично-дорожной сети в Волгограде не уделялось должное внимание, значительное число дорог пришло в ненормативное состояние – в 2014 году только 26% городских дорог с твердым покрытием соответствовали нормативным требованиям. Одномоментно привести в порядок всю улично-дорожную сеть после десятилетий нерационального хозяйствования не представляется возможным, - рассказали «КП-Волгоград» в городской администрации.

С 2015 года в Волгограде в нормативное состояние привели 350 объектов, площадь которых более 4,8 миллионов квадратных метров. В прошлом году бригады начали восстанавливать дороги в частном секторе.

- До тех пор, пока какая-либо второстепенная улица не будет включена в программу комплексной реконструкции, в проезжем состоянии ее поддерживают муниципальные предприятия: ямы ликвидируются путем локальных ремонтных работ с использованием литого асфальта. Эта мера позволяет устранять аварийно-опасные участки до того периода, когда будет проведена полная реконструкция объекта. В тех единичных случаях, когда дефекты асфальтобетонного покрытия возникают на реконструированных объектах, их устранение выполняется подрядной компанией в рамках гарантийного обслуживания за счет собственных средств, - добавили в мэрии.

Дорожные ограждения, знаки и бордюры в городе зачастую портятся из-за ДТП. Их восстанавливают службы согласно планам. А разметку на асфальте проводят 2 раза в год. Срок ее эксплуатации с краской со световозвращающим эффектом составляет от 3 до 6 месяцев. На участках с интенсивным движением разметка стирается быстрее. Поэтому дорожники стараются применять термопластик. В администрации города говорят, что его хватает более чем на год.

Что касается решеток ливневок, то их на дорогах нет из-за нерадивых волгоградцев. Они их крадут и сдают на металл. Ежедневно в городе фиксируется пропажа до 20 решеток и люков.