55,6 километра дорог построят в 2021 году в Волгоградской области

Продолжится реконструкция московской трассы. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

В 2021 году населенные пункты десяти районов Волгоградской области свяжут новые автодороги. В планах возведение 55,6 километра новых автомагистралей к хуторам и селам, а также продолжение масштабных проектов.

По данным облкомдортранса, финансировать строительство восьми дорог будут по программе «Развитие транспортной системы и обеспечение БДД». В 2021 году в Городищенском районе начнут строить путепровод на Третьей продольной, в Жирновском - реконструировать аварийный мост через реку Щелкан. Продолжат возводить Обход Волгограда и Обход поселка Горьковский, расширять московскую трассу. Часть сельских дорог уже строят в Ольховском, Чернышковском и Суровикинском, Старополтавском, Серафимовичском и Клетском районах. Всего в программу этого года вошли 41,7 километра дорог.

Еще 13,9 километра дорог соединят хутора с региональными трассами по программе «Комплексное развитие сельских территорий. Вскоре смогут ездить по асфальтированным трассам жители хуторов Казачий Клетского района, Степной Новониколаевского. В Нехаевском районе построят дороги к хутору Лобачевский и ООО «Инвид-Агро».