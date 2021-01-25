В Волжском отменили аукцион на ремонт дорог за 500 миллионов

С ремонтом дорог в Волжском придется повременить из-за ошибок в документации Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области отменило электронный аукцион на ремонт дорог в Волжском. Сумма закупки составляла более 500 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе-спутнике на эти деньги должны были отремонтировать 24 магистрали. Заказчиком выступал комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского. Однако при проведении торгов в УФАС пожаловались 3 заявителя - ООО «Универсал», ООО «Аверс» и МБУ «Северное». Им отказали в участии в аукционе.

- Доводы всех жалоб сводились к необоснованному, по мнению заявителей, отказу им аукционной комиссией в допуске к участию в аукционе по причине непредставления ими в составе заявок конкретных показателей ряда товаров (светофоров), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского УФАС.

Профильный комитет администрации города при внесении изменений в аукционную документацию ввел в заблуждение потенциальных подрядчиков, как правильно заполнять заявки. Из-за этого 3 компании аукционная комиссия не допустила к торгам. Также УФАС установило, что работы по ремонту дорог предусматривают установку светофоров и знаков. Для этого участники аукциона должны быть членами саморегулируемой организации в сфере строительства. Однако этого требования в документах не было, что нарушает закон о контрактной системе.

В УФАС жалобы ООО «Универсал», ООО «Аверс» и МБУ «Северное» признали необоснованными, потому что аукционная комиссия отказала им в допуске из-за ошибок комитета благоустройства и дорожного хозяйства. При этом выявленные недочеты в закупке стали поводом отменить ее.

- Установленные обстоятельства размещения закупки и выявленные при этом нарушения свидетельствуют о том, что документация заказчиком подготовлена плохо, изначально содержала критические изъяны и требует основательной доработки, поэтому нами выдано предписание об аннулировании данной закупки целиком, - рассказал руководитель УФАС Роман Лучников.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства Волжского также могут наказать штрафом.