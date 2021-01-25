В игорном клубе было более 60 автоматов. Фото: СКР

Очередной подпольный игровой клуб прикрыли в Волгограде сотрудники регионального СКР и ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. Десятки игровых автоматов располагались в помещении автомойки на улице Южно-Украинской Дзержинского района. Следователи возбудили головное дело за «незаконные организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой».

Как установило следствие, работал игорный клуб на Южно-Украинской с весны 2020 года. Внутри - более шестидесяти игровых аппаратов и терминалов. Место было довольно популярным. Когда в зал ворвался ОМОН, в зале оказалось более 20 игроков и администратор. Сейчас следователи выясняют, кто еще был причастен к незаконному игорному бизнесу.

- Членам организованной группы грозит до 6 лет лишения свободы, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.