Дела еще 23 участников незаконной акции в Волгограде рассмотрит суд

На шествии 23 января в Волгограде задержали около 60 человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После несанкционированной акции в поддержку сидящего в СИЗО Навального 23 января Центральный суд Волгограда завален административными делами. В понедельник, 25 января, туда поступили материалы по статье 20.2 КоАП РФ еще на 23 участников несогласованного шествия. После составления протоколов в субботу полицейские отпустили их по домам.

- Сегодня в Центральный районный суд поступило еще 23 материала на участников несанкционированной акции. Результат рассмотрения будет известен ближе к вечеру, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Не исключено, что в течение дня в суд поступить еще несколько дел. Напомним, на несанкционированной акции 23 января 2021 в Волгограде задержали более 60 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Материалы на 19 задержанных Центральный суд рассмотрел в тот же день, всем вынесли постановление о штрафе в размере 10 тысяч рублей. Рассмотрение еще двух дел отложили. Всего на данный момент дошли до суда дела на 46 участников незаконного шествия.