До 12 лет тюрьмы грозит троим волгоградцам за взлом банкомата

Почти год полицейские разыскивали грабителей, которые ночью 25 января 2020 года взломали банкомат в селе Ленинское Николаевского района Волгоградской области. Сейчас все они задержаны и находятся под стражей. По статье «грабеж» мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.

Взлом банкомата попал на видео камер, установленных в коммерческой организации. На кадрах видно, как трое мужчин в капюшонах разбивают стекло в двери и проникают в здание. При них – лом, кувалда и электроинструмент. Женщина-сторож сразу закрылась в своем помещении и вызвала полицию. Грабители понимали, что скоро на место прибудет группа задержания, поэтому очень спешили и суетились, пытаясь вскрыть банкомат. Но это им не удалось, зато получилось вовремя скрыться. Однако от наказания они не уйдут.

- Накануне личности подозреваемых были установлены. Среди них оказался и 44-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.