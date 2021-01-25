25 января два района Волгограда оставили без света

Электричества не будет до пяти часов вечера. Фото: Евгения ГУСЕВА

Понедельник, 25 января 2021 года для жителей десятков улиц Волгограда начался с отключений электричества. В опубликованном компанией «Россети ЮГ - Волгоград» графике отключения электроэнергии на 25 января 2021 года значатся два района города - Кировский и Краснооктябрьский. Не будет света в домах весь день – до 17 часов.

Как сообщили в энергокомпании, в Кировском районе отключили электроэнергию 25 января 2021 в домах на улицах по адресам: Астраханская, №3/1-5, 2-8; Белинского, №1-23, 4а-26; Зоологическая, №1-7, 4-22, 13/1-15, 26-28; Добролюбова, №2-10,5, 16-34; Красноуфимская, №33-47; Кирова, №10-14; Короленко; №4-24, 26-28, 29, 30-38; Омская, №18-28, 19-33; Селищева, №1-15, 2-22; Успенского, №1-19 и 4-8; Шекспира, №5-35, 4-32; в переулках Ключевой, №8 и 9, 8а, 17-19; Базарный, № 3-19, 2-14; Короленко-1, №1, 2/1, 2/3; Короленко-2, №13-25; Краснодонский, №4-12.

На Красном света не будет до 17 часов на улицах: Архангельская, №1-5, 1а, 2-28; Жданова, №26, 34, 43; Железноводская, №1-7, 1а, 2-10; Лазо, №5а, 1-17, 2-28,18а, 26а; Лубянская, №1-9, 2-10; Навигационная, 11, 12-16, 10а, 15-19; Новаторская, №2-18, 7-15, 15а,1а; Таганская, №1-9 и 2-8; Суздальская, №3-13; переулок Вяземский, №2-20; Смирнова, 2а, 2б; Навигационный, №1-11.