От Кировского до Мармелада: в Волгограде заработал маршрут 41а

Новая маршрутка привезет пассажиров в ТРК "Мармелад". Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 25 января 2021 года заработал новый маршрут. Правда, его перевозчик пытался запустить несколько раз, но не набиралось машин. Сейчас же под номером 41а будут курсировать 40 машин. Маршрутки будут возить пассажиров от улицы Библиотечной в Кировском районе до ТРК «Мармелад» в Дзержинском. Сегодня на линии работают 25 машин.

От улицы Библиотечная микроавтобусы едут через остановки ул.Кирова, 40 Медсанчасть, Акварель, СХИ, Елецкая, Ворошиловский торговый центр, далее через 7-ю Гвардейскую и Хиросимы выходит на 2-ю Продольную, повернув на 2-ом километре, проедет через Парк Хаус, улицу Симонова, Микрохирургию глаза. Конечная – ТРК «Мармелад».

Маршрут официальный, утверждает перевозчик, правда, в администрации города Волгограда «КП-Волгоград» прокомментировали, что в официальном реестре маршрутов пассажирского транспорта его нет.