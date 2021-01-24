«Кушаю, сплю, тренируюсь»: новичок «Ротора» Алексей Щеткин рассказал, чем занимается на сборах в свободное время

Алексей Щеткин. Фото: СК "Ротор".

В январе контракты с «Ротором» подписали сразу 3 бывших футболиста «Астаны». Среди них 29-летний нападающий Алексей Щеткин. Габаритный форвард к 29 годам выступал только на Родине. Он двукратный чемпион Казахстана, брал Кубок, суперкубок, бронзовые и серебряные медали чемпионата, вызывается в сборную. Игрок отметил, что интерес со стороны волгоградского «Ротора» к нему появился еще осенью.

- Когда я узнал о предложении «Ротора», у меня еще был действующий контракт с «Астаной». Я дождался, когда он закончится, и принял решение. Советовался с агентами и, конечно, с женой, с родителями. Раньше в Волгограде я не бывал. Но знаю, что это бывший Сталинград, город-герой, - рассказал Алексей Щеткин в интервью пресс-службе «Ротора».

Нападающий, рост которого 193 сантиметра, впечатлен тренировками Александра Хацкевича. Говорит, что сборы в Турции очень тяжелые. В принципе, он не единственный, кто такого же мнения. О серьезных нагрузках рассказывал и Илья Жигулев.

- Конечно, сборы проходят тяжеловато, но это нормально, - подчеркнул Алексей Щеткин. - Может быть, в последние годы у меня не было настолько тяжелых сборов. Но в целом за карьеру бывали такие же. Нормально все. Готовимся.

При этом у футболиста практически ни на что не хватает сил в свободное от тренировок время. Он старается только отдыхать и запасаться энергией.

- На сборах у меня нет ни на что сил – ни на видеоигры, ни на сериалы. Прихожу в номер и сплю. Ну еще в Instagram что-то посмотрю. А так в основном кушаю, сплю, тренируюсь.

Алексей Щеткин не стал раскрывать свои сильные стороны. Он считает, что ему надо прибавлять в каждом компоненте игры.

- Надо над всеми компонентами игры работать и работать. Так что буду стараться улучшать свои качества.