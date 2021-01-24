29 детей заболели коронавирусом в Волгоградской области за сутки

За сутки в Волгоградской области коронавирус подхватили 252 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в регионе ковид подтвердился у 252 жителей. 29 из них – дети. 24 января в Волгоградской области коронавирус выявили у восьми дошколят 1-6 лет и у 14 ребят и девчат 7-14 лет. Также заболели семеро подростков 15-17 лет. Положительные тесты пришли на 8 молодых людей от 18 до 29 лет. Наибольшее число заразившихся за сутки волгоградцев в возрасте 50-64 лет – 86 человек. Начали борьбу с ковидом 72 пенсионера старше 65-ти и 57 жителей области 30-49 лет. Больше всех заболевших, как обычно, в Волгограде. Сегодня в областном центре 88 жителей узнали о неприятном диагнозе. Во втором по величине городе региона, в Волжском, 13 заразившихся.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 24 января Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Выявили вирус и у жителей 20 районов Волгоградской области. В Камышинском районе 25 новых пациентов, в Старополтавском – 20. В Среднеахтубинском районе 16 человек не убереглись от коронавируса, в Палласовском – 15. В Городищенском районе заболели 14 жителей, во Фроловском – 11. По 10 новых случаев COVID-19 в Ленинском и Николаевском районах, 9 – в Михайловском. 4 заразившихся в Котовском районе, по 3 – в Быковском, Жирновском, Суровикинском. 2 человека подхватили ковид в Чернышковском районе, по 1 – в Алексееском, Дубовском, Иловлинском, Котельниковском, Ольховском и Светлоярском.