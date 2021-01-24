Были проблемы с сердцем: за сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались 4 человека

В Волгоградской области за последние сутки от коронавируса скончались 3 женщины и 1 мужчина Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области пандемия унесла жизни уже 573 человек. Только в январе, по официальным данным, подтвердились 115 летальных исходов от коронавируса. 24 января в регионе зафиксировали 4 смерти, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Умерли три женщины и один мужчина старше 62-х лет. У них у всех были проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие хронические заболевания. А госпитализировали их с COVID-19 и двусторонней пневмонией.

72-летняя волгоградка оказалась в больнице из-за обострения хронического заболевания. Она также страдала проблемами с эндокринной системой. Во время обследования у нее нашли коронавирус, пенсионерку перевели в 7-ю больницу. Но спасти ее не удалось. 68-летний житель Волгограда обратился за медпомощью на второй день заболевания. Его положили в 5-ю клиническую больницу. У мужчины были хронические заболевания мочевыделительной системы.

70-летняя жительница Урюпинска пошла к терапевту только спустя 5 дней после первых признаков недомогания. Исследование показало, что пенсионерку необходимо класть в стационар. Ее направили в Урюпинскую ЦРБ. У пациентки были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. 62-летняя женщина из Серафимовичского района сразу же обратилась за медпомощью. Ее положили в Центральную районную больницу, но помочь не смогли. У нее были хронические заболевания эндокринной, мочевыделительной систем, органов дыхания.