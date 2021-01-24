Безалкогольный день: в Волгограде в понедельник не будут продавать спиртные напитки

В День студента в Волгоградской области нельзя будет купить алкоголь Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 25 января, прилавки магазинов с алкогольной продукцией будут опечатаны. Продажа крепких и не очень напитков, в том числе пива, попадет под запрет. Причем по закону. В День российского студенчества в Волгоградской области официально запрещена продажа любых алкогольных напитков. Поэтому некоторые волгоградские торговые сети уже сегодня предупреждают волгоградцев о «сухом» понедельнике.

Напомним, в соответствии с законом Волгоградской области №17-ОД от 15.03.2019 есть несколько «детских» и «молодежных» дат, когда магазинам запрещается продавать любой алкоголь. Кроме Дня российского студенчества, который отмечается 25 января, «сухой закон» действует 1 июня – Международный день защиты детей, 27 июня – День молодежи, 1 сентября – День знаний.

Разрешается реализация спиртных напитков только в заведениях общественного питания - в кафе, барах, ресторанах.